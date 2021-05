Damrak vrijwel vlak gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag vrijwel vlak gesloten. De AEX index daalde 0,1 procent tot 694,22 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een vlak slot resteerde.

Het Damrak volgde in lijn met de rest van Europa in eerste instantie de neerwaartse trend op de Amerikaanse aandelenmarkten van de afgelopen drie dagen, na een onverwacht sterke stijging van de inflatie in de VS in april. Dit versterkt de zorgen dat de Federal Reserve zijn tot dusver soepele monetaire beleid sneller dan verwacht zou kunnen verkrappen.

Nadat Wall Street kort na de openingsbel in New York groen kleurde, herstelde ook het Damrak om uiteindelijk vrijwel vlak te sluiten.. De Amerikaanse tienjaarsrente zwakte licht af, tot 1,67 procent.

Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management blijft de twijfel in de markt over de duurzaamheid van de inflatie en het effect ervan op het beleid van de Federal Reserve groot, waarbij pessimisme en optimisme van stuivertje wisselen en je dus sterke dalingen ziet, afgewisseld met een sterk herstel. Schutte verwacht dat deze volatiliteit de komende tijd dan ook nog wel zal aanhouden.

Op macro-economisch vlak stonden donderdag in Europa geen publicaties geagendeerd. Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week zijn gedaald met 34.000 aanvragen tot een totaal van 473.000 nieuwe aanvragen, terwijl de Amerikaanse producentenprijzen in april harder stegen dan verwacht.

De euro/dollar noteerde op 1,2071. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2071 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2069 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 3 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 11 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Adyen met een winst van 1,9 procent, gevolgd door ASML en Philips met winsten van respectievelijk 1,8 procent en 1,3 procent.

Aegon was met een verlies van 4,1 procent de sterkste daler van de hoofdfondsen. Woensdag steeg het aandeel nog meer dan 7 procent.

Royal Dutch Shell verloor 2,6 procent, maar noteerde ook ex-dividend.

In de AMX ging Galapagos aan kop met een winst van 3,3 procent, maar Pharming leverde na kwartaalcijfers 9,0 procent in. De omzet daalde in het eerste kwartaal op jaarbasis met 20 procent naar 43,6 miljoen dollar en de nettowinst daalde van 9,3 naar 8,5 miljoen dollar, een afname met 9 procent. Pharming gaf geen concrete financiële outlook voor heel 2021 af. Wel rekent de onderneming op een terugkeer naar groei van de inkomsten uit de verkoop van Ruconest. Ook rekent Pharming op "behoud van de nettowinst gedurende het jaar".

Bij de smallcaps steeg Vivoryon 2,4 procent, TomTom won 1,7 procent, terwijl Accell 1,9 procent hoger sloot. Brunel daalde 2,9 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,1 procent hoger op 4.107,23 punten. De Dow Jones index steeg 1,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen.