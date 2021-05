Google krijgt stevige boete in Italie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zoekmachine Google heeft in Italië een boete opgelegd gekregen van 102 miljoen euro vanwege het misbruiken van zijn dominante positie. Dit meldde de Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM donderdag. Volgens de toezichthouder maakt het dochterbedrijf van Alphabet misbruik van zijn marktpositie via het besturingssysteem Android en de Google Play appwinkel. De AGCM gaf in zijn bevindingen aan dat Google niet toestond dat het bedrijf Enel X Italia een versie van zijn JuicePass applicatie ontwikkelde die kon worden gebruikt met Android Auto. JuicePass is een app die gebruikt kan worden bij laadstations voor elektrische voertuigen in Italië. In plaats daarvan gaf Google ruim twee jaar lang voortdurend de voorkeur aan zijn eigen Google Maps, aldus de mededingingsautoriteit. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

