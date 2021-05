Enorme omzetgroei Alibaba Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) Alibaba heeft in het laatste kwartaal de omzet hard zien stijgen, maar boekte onder de streep toch verlies. Dit bleek donderdag uit de cijfers van Chinese internetgigant, dat een notering heeft in de VS. Alibaba merkte op dat het voor het eerste de "historische mijlpaal van 1 miljard actieve gebruikers wereldwijd" doorbrak. In China ging het afgelopen jaar om 811 miljoen gebruikers, 32 miljoen meer dan een jaar eerder. De omzet kwam op 187 miljard Chinese yuan uit, omgerekend 28,6 miljard dollar. Dat is een groei van 64 procent op jaarbasis. De omzet groeide harder dan analisten hadden voorzien. De aangepaste EBITDA steeg met 18 procent naar net geen 30 miljard yuan, maar onder de streep restte een verlies van 5,5 miljard yuan. Een jaar eerder verdiende Alibaba juist nog 3,2 miljard yuan. Alibaba moest afgelopen kwartaal een boete van 18,2 miljard yuan betalen, omdat het de Chinese mededingingsregels had overtreden. In heel het afgelopen boekjaar steeg de omzet met 41 procent naar 717 miljard yuan. Exclusief de overname van Sun Art stegen de verkopen met 32 procent, wat meer was dan Alibaba zelf had voorzien. Alibaba verdiende 150 miljard yuan, 1 procent meer dan een boekjaar eerder. Dit boekjaar verwacht Alibaba meer dan 930 miljard yuan aan omzet te realiseren. Het aandeel Alibaba, dat in New York genoteerd is, lijkt meer dan 3 procent lager te gaan openen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

