Beursupdate: Pharming onderuit op rode beurs

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs beleeft een slechte Hemelvaartsdag, met alle hoofdfondsen in het rood. De AEX daalde rond de klok van tien uur met 2,3 procent naar 678,58 punten. Wall Street sloot woensdagavond met stevige verliezen. Aanleiding voor de koersdalingen is een hoger dan voorziene inflatie in de VS, wat de vrees aanwakkert dat de Federal Reserve sneller genoodzaakt zal zijn om de rente te verhogen. "Het is gevaarlijk om te veel af te lezen van één cijfer", merkte econoom Jim Reid van Deutsche Bank donderdag op. Toch denkt hij dat de inflatiestijging te breed gedragen is om van tijdelijke aard te zijn. "Dit jaar wordt een grote strijd tussen het optimisme over de grootschalige heropening van de economie en de stimuleringen aan de ene kant en de inflatiegevolgen aan de andere kant", aldus Reid, die daarom rekening houdt met veel volatiliteit. De euro/dollar handelde op 1,2085 en olie werd bijna 2 procent goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag op 1,7010 procent. De beursagenda is vanwege Hemelvaartsdag vrijwel leeg. Uit de VS komen vanmiddag wel de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen. Die laatsten geven een indicatie voor de toekomstige inflatie. Stijgers en dalers IMCD was het aandeel dat het minst daalde, met een verlies van 0,6 procent. Royal Dutch Shell verloor 4,3 procent, maar noteerde ook ex-dividend. De grootste dalers waren Prosus en Just Eat Takeaway met verliezen van 4,5 en 4,8 procent. Ook Aegon kreeg een tik van 3,9 procent, maar won woensdag na cijfers nog meer dan 7 procent. In de AMX vond Galapgos het groen, met een winst van 0,7 procent, maar Pharming leverde na kwartaalcijfers 9,0 procent in. De omzet daalde in het eerste kwartaal op jaarbasis met 20 procent naar 43,6 miljoen dollar en de nettowinst daalde van 9,3 naar 8,5 miljoen dollar, een afname met 9 procent. Pharming gaf geen concrete financiële outlook voor heel 2021 af. Wel rekent de onderneming op een terugkeer naar groei van de inkomsten uit de verkoop van Ruconest. Ook rekent Pharming op "behoud van de nettowinst gedurende het jaar". Bij de smallcaps viel Accell op met een koerswinst van 0,7 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

