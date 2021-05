Update: Resultaten Pharming onder druk

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft in de eerste drie maanden van 2021 de omzet en winst onder druk zien staan. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Leidse biotechbedrijf.

De coronacrisis leidde in de eerste maanden van dit jaar tot lagere volumes, ook omdat sommige klanten in het vierde kwartaal extra bestellingen plaatsten uit voorzorg, en een afname van de toestroom aan nieuwe patiënten. "Aan alle kanten ging het niet goed het afgelopen kwartaal", zei CEO Sijmen de Vries in gesprek met ABM Financial News.

"Zoals we eerder al ondervonden heeft de COVID-19-pandemie geleid tot verkoopschommelingen van kwartaal op kwartaal. De resultaten in het eerste kwartaal van 2021 werden in de VS negatief beïnvloed door een aanzienlijke stijging van het aantal COVID-19-gevallen eind 2020 en begin 2021", aldus De Vries in een toelichting.

"Tegen het einde van het eerste kwartaal 2021 was sprake van een kentering, wat leidde tot een aanzienlijke toename van het aantal nieuwe patiënten", meldde Pharming evenwel.

De Vries zei dat het tweede kwartaal beter belooft te worden en weer groei zal laten zien, maar dat de terugkeer van patiënten, bestellingen en het verwerken van nieuwe patiënten tijd kost en een deel hiervan daarom pas in het derde kwartaal zichtbaar zal worden.

In de VS worden veel jaarlijkse medicatievoorschriften in het eerste kwartaal verlengd, maar door corona vond hier een vertraging plaats, aldus De Vries. Dit proces is inmiddels weer opgestart, voegde hij toe.

Resultaten

De omzet daalde in het eerste kwartaal op jaarbasis met 20 procent naar 43,6 miljoen dollar en de nettowinst daalde van 9,3 naar 8,5 miljoen dollar, een afname met 9 procent. De winstdaling bleef volgens Pharming beperkt door "een aanzienlijke afname" van de financieringslasten.

Aan het einde van maart had Pharming bijna 209 miljoen dollar in kas. Dat was flink meer dan de 150 miljoen dollar een jaar eerder.

Pharming gaf geen concrete financiële outlook voor heel 2021 af. Wel rekent de onderneming op een terugkeer naar groei van de inkomsten uit de verkoop van Ruconest. Ook rekent Pharming op "behoud van de nettowinst gedurende het jaar".

"We verwachten daarom geen aanvullende financiering nodig te hebben voor de continuïteit van de huidige activiteiten."

"We maken nog steeds cash", aldus De Vries.

Overname

Pharming heeft een klein team continu aan het werk om overnamekandidaten te vinden en te beoordelen. De kans is reëel dat dit jaar een acquisitie kan worden gedaan. Pharming is steeds met 3 tot 5 projecten bezig, aldus De Vries.

Het aandeel Pharming daalde donderdag ruim 11 procent.

Update: om toelichting CEO De Vries toe te voegen en de koersreactie.