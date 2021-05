Burberry ziet krachtig herstel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Burberry heeft in het afgelopen boekjaar de omzet onder druk zien staan, maar het modehuis beleefde wel een krachtig herstel in de afgelopen maanden. Dit bleek donderdag uit voorlopige jaarcijfers van het Britse modebedrijf. Burberry zag over het afgelopen boekjaar, dat op 27 maart eindigde, de omzet dalen naar 2,3 miljard Britse pond, een daling op jaarbasis van 11 procent. Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 9 procent. De omzet stond onder druk doordat winkels de deuren gesloten moesten houden vanwege de coronacrisis, terwijl ook toeristen het lieten afweten. Na een daling van maar liefst 30 procent in de eerste jaarhelft, veerde de omzet in de tweede jaarhelft echter op met 8 procent, gerekend tegen constante wisselkoersen. Vooral Azië was verantwoordelijk voor de aantrekkende groei. Online wist het modehuis in alle regio's dubbele groeicijfers te overleggen. De aangepaste operationele winst daalde in het afgelopen boekjaar met 9 procent naar 396 miljoen Britse pond. Voor het lopende boekjaar voorziet Burberry weer omzetgroei. Daarbij voorziet het modehuis ook tijdelijke druk op de marge. Burberry keert over het afgelopen jaar dividend uit, van 42,5 pence per aandeel, dankzij de vrije kasstroom van 349 miljoen pond die werd gerealiseerd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.