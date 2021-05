Jaarvergadering Intertrust keurt alle agendapunten goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van Intertrust heeft alle agendapunten goedgekeurd. Verschillende nieuwe commissarissen werden woensdag benoemd en de jaarrekening 2020 werd vastgesteld. Ook werd er décharge verleend aan hert bestuur en de RvC. Over 2020 wordt door Intertrust geen dividend uitgekeerd, maar dat zal dit jaar vermoedelijk veranderen, na een terugkeer naar een "bescheiden" omzetgroei van onderliggend 2 tot 4 procent. De aangepaste EBITA-marge zal gedurende het jaar aantrekken naar 34 tot 35 procent. Vooral de tweede jaarhelft moet een hogere marge opleveren, zo liet het trustkantoor eind april weten bij de kwartaalcijfers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

