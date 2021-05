Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 8,70 naar 9,30 euro met een onveranderd Houden advies. De tegenwind die ABN AMRO momenteel ondervindt, 'is extreem", aldus analist Andrew Lowe. Zo daalden de nettorentebaten afgelopen jaar met 9 procent, waar dat bij sectorgenoten maar 5 procent was. De kwartaalresultaten van woensdag suggereren volgens Lowe dat 2021 niet anders wordt. Dit kan ertoe leiden dat de analistenconsensus voor de winst per aandeel met 10 procent neerwaarts wordt bijgesteld, waarschuwde de analist. Nu een dividend bij ABN AMRO dichterbij komt, zag Lowe wel ruimte om het koersdoel voor het aandeel te verhogen. Maar ondanks dit dividend, en de verwachting dat de kredietverliezen mee zullen vallen, denkt Lowe dat beleggers andere banken prefereren, zoals bijvoorbeeld ING, waarop Berenberg een koopaanbeveling heeft. Het aandeel ABN AMRO sloot woensdag op 10,35 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.