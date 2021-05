Musk duwt bitcoin omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De bitcoin is vannacht stevig onder druk komen te staan na een bericht van Elon Musk. De topman van Tesla liet op Twitter weten dat de autobouwer niet langer bitcoin accepteert als betaalmiddel. Musk zei bezorgd te zijn over het vervuilende karakter van bitcoin. Het 'minen' van de cryptomunt kost immers heel veel energie. En dat is volgens de CEO niet altijd schone energie, maar vaak kolen, die erg vervuilend zijn. Wel herhaalde Musk dat cryptomunten een goed idee zijn "op veel niveaus" en hij ziet nog altijd in een "veelbelovende toekomst" voor deze munten. Maar dat mag niet ten koste van het milieu gaan, waarschuwde hij. Musk merkte op dat Tesla geen bitcoins zal verkopen. Als het betaalproces meer wordt gevoed met duurzame energie wordt, zal Tesla de cryptomunt weer voor transacties gaan gebruiken, aldus Musk. Tesla blijft ook naar andere cryptomunten kijken die minder energie nodig hebben bij het doen van transacties dan bitcoin. De prijs van bitcoin daalde met meer dan 10 procent naar circa 51.000 dollar. Eerder vannacht daalde de munt zelfs nog kortstondig tot onder de 47.000 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

