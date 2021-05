AEX wacht op Hemelvaartsdag lagere opening door rentevrees

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. In de VS daalde de S&P 500 index woensdagavond meer dan 2 procent na een sterke stijging van de inflatie en de rentevrees die dit opriep.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,8 procent. Indexzwaargewicht Royal Dutch Shell noteert vandaag ex-dividend.

Woensdag kwam de AEX nog op adem met een bescheiden daling van 0,2 procent naar 694,76 punten, na forse verliezen een dag eerder. Op individueel aandelenniveau waren er echter forse uitschieters met onder meer Aegon, Shell en Just Eat Takeaway.

Beleggers werden woensdagmiddag onaangenaam verrast nadat bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen in april op jaarbasis met 4,2 procent zijn gestegen. Op maandbasis was sprake van een stijging van 0,8 procent, terwijl economen rekenden op een stijging van slechts 0,2 procent.

De rap oplopende inflatie doet beleggers vrezen dat er mogelijk een einde komt aan het ongekend lage-rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

"Beleggers dumpten aanvankelijk groeiaandelen, die in het verleden niet goed stand hielden tijdens periodes van hogere inflatie, maar later op de handelsdag werden alle aandelen van de hand gedaan, omdat de vrees toenam dat de Federal Reserve [door de hoge inflatie] wellicht gedwongen wordt om zijn stimulerende beleid af te bouwen en misschien renteverhogingen door te voeren”, zei marktstrateeg Jim Paulsen van The Leuthold Group.

Eerder deze week gaf Wall Street al flink terrein prijs nadat miljardair Stanley Druckenmiller, onder meer voormalig beheerder van het Quantum fonds van George Soros, tegen zakenzender CNBC zorgen uitsprak die leven onder een deel van de beleggers.

Hoewel Druckenmiller meldde nog steeds longposities in bezit te hebben, stelde de hedgefondsbeheerder ook dat de markten in een 'razende manie' verkeren en dat de Amerikaanse centrale bank en de Amerikaanse regering de reservestatus van de dollar in gevaar brengen door kostbare stimuleringsmaatregelen door te voeren in een toch al oververhitte economie.

"Ik kan geen enkele periode in de geschiedenis vinden waarin het monetair- en fiscaal beleid zo uit de pas liep met de economische omstandigheden, niet één", zei Druckenmiller. "Als ze dit allemaal willen doen en onze reservevaluta-status op het spel willen zetten, het risico willen nemen dat er een zeepbel wordt opgeblazen, het zij zo. Maar ik denk dat we er op zijn minst een gesprek over moeten hebben."

Na vrijgave van de inflatiecijfers over april steeg de dollar ten opzichte van de euro naar een niveau van 1,2077. Voorafgaand aan de cijfers noteerde het muntpaar nog op 1,2120.

Deze week heeft de index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, ongeveer 4 procent prijs gegeven, nadat vorige week de handelsweek nog werd afgesloten op de hoogste stand ooit.

Azië en olie

In Azië was de beurs in Japan vanochtend de drager van de rode lantaarn met een verlies van ongeveer 2 procent voor de Nikkei index. De beurzen in China, Sydney en Seoel noteerden grofweg een procent lager.

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend ruim een procent lager. Woensdagavond sloot de juni-future voor een vat WTI in New York nog 1,2 procent hoger op 66,08 dollar. Sinds het neerzetten van een bodem van 35 dollar per vat eind oktober vorig jaar zijn de olieprijzen gestaag opgelopen. Oplopende grondstoffenprijzen vormen een belangrijke aanjager voor inflatie.

Zo noteerde de koperprijs, een belangrijke indicator voor de economische groei, deze week op zijn hoogste stand ooit en de prijs van het overgangsmetaal is de afgelopen 12 maanden bijna verdubbeld.

Ondanks Hemelvaartsdag zijn de mondiale beurzen vandaag geopend. Op het macro-economische vlak hebben beleggers oog voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen, nadat het banenrapport in de VS afgelopen vrijdag nog flink tegenviel, terwijl ook de Amerikaanse producentenprijzen in april na het inflatiecijfer van woensdag op extra aandacht kunnen rekenen.

Bedrijfsnieuws

Euronext haalde 1,8 miljard euro op met een claimemissie om de overname van Borsa Italiana te financieren. De aandelenuitgifte was ruim overtekend, stelde Euronext. Er werden 30,5 miljoen aandelen uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 59,65 euro.

De omzet van Pharming daalde in het eerste kwartaal op jaarbasis met 20 procent naar 43,6 miljoen dollar en de nettowinst daalde van 9,3 naar 8,5 miljoen dollar, een afname met 9 procent. Pharming rekent wel op "behoud van de nettowinst gedurende het jaar".

Bijna een derde van de aandeelhouders van NSI heeft gekozen om het slotdividend over 2020 in aandelen te ontvangen. NSI keert een slotdividend uit van 1,12 euro per aandeel.

Flow Traders opende een bijkantoor in Parijs.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 2,1 procent tot 4.062,95 punten, de Dow Jones index verloor 2,0 procent op 33.587,40 punten en de Nasdaq sloot 2,7 procent lager op 13.031,68 punten.