Resultaten Pharming onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft in de eerste drie maanden van 2021 de omzet en winst onder druk zien staan. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Leidse biotechbedrijf. De coronacrisis leidde in de eerste maanden van dit jaar tot lagere volumes en een afname van de toestroom aan nieuwe patiënten. "Zoals we eerder al ondervonden heeft de COVID-19-pandemie geleid tot verkoopschommelingen van kwartaal op kwartaal. De resultaten in het eerste kwartaal van 2021 werden in de VS negatief beïnvloed door een aanzienlijke stijging van het aantal COVID-19-gevallen eind 2020 en begin 2021", aldus CEO Sijmen de Vries in een toelichting. "Tegen het einde van het eerste kwartaal 2021 was sprake van een kentering, wat leidde tot een aanzienlijke toename van het aantal nieuwe patiënten", meldde Pharming evenwel. De omzet daalde in het eerste kwartaal op jaarbasis met 20 procent naar 43,6 miljoen dollar en de nettowinst daalde van 9,3 naar 8,5 miljoen dollar, een afname met 9 procent. De winstdaling bleef volgens Pharming beperkt door "een aanzienlijke afname" van de financieringslasten. Aan het einde van maart had Pharming bijna 209 miljoen dollar in kas. Dat was flink meer dan de 150 miljoen dollar een jaar eerder. Pharming gaf geen concrete financiële outlook voor heel 2021 af. Wel rekent de onderneming op een terugkeer naar groei van de inkomsten uit de verkoop van Ruconest. Ook rekent Pharming op "behoud van de nettowinst gedurende het jaar". "We verwachten daarom geen aanvullende financiering nodig te hebben voor de continuïteit van de huidige activiteiten." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.