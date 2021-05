Wall Street fors lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag fors lager gesloten, vanwege verder aanwakkerende zorgen over de inflatie.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 2,2 procent tot 4.062,95 punten, de Dow Jones index verloor 2,0 procent op 33.587,40 punten en de Nasdaq sloot 2,7 procent lager op 13.031,68 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten zetten daarmee de neerwaartse trend voort, waarbij met name de stijgende inflatie op het sentiment drukte.

Stijgende grondstofprijzen, blokkades in de toeleveringsketen en moeilijkheden bij het werven van personeel hebben ertoe geleid dat sommige beleggers een langdurige stijging van de consumentenprijzen voorzien.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek woensdag dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in april beduidend harder zijn gestegen dan verwacht. De prijzen stegen afgelopen maand met 0,8 procent op maandbasis, terwijl economen rekenden op een stijging van slechts 0,2 procent. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen in de VS afgelopen maand zelfs met 4,2 procent.

Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Federal Reserve de rente eerder verhoogd dan aangegeven, wat weegt op aandelen en andere activa, die meer dan een jaar profiteerden van minimale financieringskosten. Anderzijds hebben verschillende Fed-functionarissen aangegeven dat de economie nog steeds steun nodig heeft in de vorm van een laag rentetarief.

"Markten zijn op dit moment zeer gevoelig voor inflatie", zei marktanalist Edward Park van Brooks Macdonald. "De markt vreest dat de Federal Reserve de controle zal verliezen als er tekenen zijn dat de inflatie duurzaam is", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 2,1 procent. De marktindex steeg van 700,4 naar 715,3.

De euro/dollar noteerde op 1,2076. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,2099 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2146 op de borden.

Een junifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 0,80 dollar, hoger op 66,08 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 7 mei zijn gedaald met 0,4 miljoen vaten tot 484,7 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen van april.

Bedrijfsnieuws

Hamburgerketen Wendy's verhoogde de winstverwachting voor dit jaar. Rekende de keten eerder nog op een aangepaste winst per aandeel van 0,67 tot 0,69 dollar, inmiddels mikt Wendy's op 0,72 tot 0,74 dollar per aandeel. Het aandeel daalde bijna 1,5 procent.

Home Depot verloor circa 4,0 procent, terwijl Honeywell International ruim 3,5 procent daalde.

Microsoft, Apple en Boeing droegen ook aanzienlijk bij aan de verliezen. Microsoft verloor bijna 3,0 procent, Apple daalde circa 2,5 procent en Boeing noteerde ruim 3,0 procent lager.

Het Europese Hof van Justitie heeft het in het voordeel van Amazon.com beslist in zijn beroep tegen een beschikking van de Europese Commissie. Volgens de Europese instelling ontving Amazon onwettige staatssteun in Luxemburg en moest het daarom 250 miljoen euro terugbetalen. Het aandeel daalde circa 2,0 procent. CEO Jeff Bezos blijft afgelopen week voor 6,7 miljard dollar aan aandelen Amazon.com te hebben verkocht. In 2020 verkocht Bezos voor ruim 9 miljard dollar aan aandelen Amazon.