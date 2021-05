Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. Uit de EIA data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 7 mei zijn gedaald met 0,4 miljoen vaten tot 484,7 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 0,4 miljoen vaten tot 236,2 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 1,7 miljoen vaten tot 134,4 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde ten opzichte van vorige week van 86,5 naar 86,1 procent. De markt haalde steun uit het maandrapport van het Internationaal Energie Agentschap. Het agentschap zei dat de overvloed aan olie, die ontstond nadat de coronapandemie uitbrak, vrijwel is weggewerkt. De mondiale voorraden zitten volgens het agentschap bijna weer op het oude niveau. Het IEA was wel voorzichtiger ten aanzien van de vraag naar olie in 2021. De vraag zal dit jaar met een gemiddelde van 5,4 miljoen vaten per dag stijgen, denkt het agentschap. Dat is 270.000 vaten per dag minder dan eerder ingeschat. In de eerste maanden van dit jaar viel de vraag in Europa en de VS tegen, terwijl er nu zorgen zijn over India, dat kampt met een vlot groter wordend coronaprobleem. Het agentschap verlaagde de olievraag in het tweede kwartaal voor India met 630.000 vaten per dag. Een junifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 0,80 dollar, hoger op 66,08 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

