Euronext haalt 1,8 miljard op met claimemissie

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft 1,8 miljard euro opgehaald met een claimemissie om de overname van Borsa Italiana te financieren. Dat maakte de beursexploitant woensdag nabeurs bekend. De aandelenuitgifte was grotendeels overtekend, stelde Euronext. Er werden 30,5 miljoen aandelen uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 59,65 euro. Hierdoor stijgt het aantal uitstaande aandelen Euronext tot ruim 107 miljoen. Het geld zal worden gebruikt voor de aankoop van Borsa Italiana voor ruim 4,4 miljard euro. CEO Stéphane Boujnah zei verheugd te zijn over de sterke steun van aandeelhouders voor zijn plannen. Euronext maakte verder bekend dat het dividend over 2020 van 1,47 euro per aandeel, zal worden betaald op 19 mei. Het aandeel gaat op 17 mei ex-dividend. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

