Flow Traders opent kantoor in Parijs

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft een bijkantoor in Parijs geopend. Dit meldde de flitshandelaar woensdag nabeurs. "Dit nieuwe bijkantoor is in lijn met de groeistrategie van Flow Traders om zijn wereldwijde voetafdruk te vergroten en het zal Flow Traders in staat stellen fysiek aanwezig te zijn in een andere belangrijke EMEA-markt", zei de Amsterdamse flitshandelaar in een toelichting. Het kantoor zal, naast die in Amsterdam, Londen en Milaan, de EMEA-regio bedienen. Pierre-Antoine Jaunatre heeft de leiding over de dagelijkse activiteiten in Parijs. Het kantoor rapporteert rechtstreeks aan het hoofdkantoor in Amsterdam. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

