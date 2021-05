Ajax verlengt contract Maarten Stekelenburg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft het contract met doelman Maarten Stekelenburg verlengd. Dit maakte de beursgenoteerde Nederlandse voetbalclub woensdag bekend. Het contract met Stekelenburg zou op 30 juni 2021 afgelopen, maar is nu verlengd met één jaar. Stekelenburg maakte zijn debuut op 11 augustus 2002. Tot dusver speelde de keeper 301 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

