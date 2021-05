Dividend Boskalis goedgekeurd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van Boskalis heeft woensdag ingestemd met het dividendvoorstel over 2020. Dit maakte de maritieme dienstverlener woensdag na afloop bekend. Dit betekent dat Boskalis over 2020 een dividend zal uitkeren van 0,50 euro per aandeel. Op 14 mei noteert het aandeel ex-dividend. Ook verleenden de aandeelhouders het bestuur en de raad van commissarissen décharge en werden alle andere agendapunten aangenomen. Vanaf 2022 zullen de cijfers van Boskalis worden gecheckt door KPMG. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

