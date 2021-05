Rode start Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen opnieuw op een rode opening af. Futures op de S&P 500 index noteerden op minder dan een half uur van de beursbel 0,5 procent in het rood en die voor de Nasdaq zakte weg na het inflatiecijfer tot een verlies van 1,2 procent.

Beleggers reageerden licht teleurgesteld op de Amerikaanse inflatiecijfers voor april, die voorbeurs bekendgemaakt werden. De consumentenprijzen stegen met 4,2 procent op jaarbasis, waar vooraf was gerekend op 3,6 procent. De kerninflatie bedroeg 3,0 procent op jaarbasis. Hier was 2,3 procent voorzien.



De dollar sterkte na deze cijfers wat aan tegenover de euro.

Marktanalist Stefan Koopman van Rabobank voorspelde dinsdag tegen ABM Financial News koerswinst voor de dollar bij een hoger dan verwacht inflatiecijfer.

"Wij denken wel dat de scherpe kantjes van het inflatiedossier er een beetje af zijn, omdat het Amerikaanse banenrapport over april, dat afgelopen vrijdag naar buiten kwam, zo tegenviel. De voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell kijkt vooral ook naar looninflatie en dit rapport zal hem nog geen zorgen baren", aldus Koopman.

Jeroen Blokland, hoofd Multi Asset bij Robeco, meent dat de markt niet zozeer benauwd is voor een stijgende inflatie, maar voor het effect die dit heeft op de rente. Onderzoek wijst volgens Blokland uit dat aandelen heel prima tegen inflatie van 3 of zelfs 4 procent bestand zijn. Zorgelijker is volgens Blokland wat er met obligaties gebeurt, als de inflatie blijft stijgen.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg woensdagmiddag naar 1,6550.

Olie werd ruim een procent duurder. De overvloed aan olie, die ontstond nadat de coronapandemie uitbrak, is vrijwel weggewerkt en de mondiale voorraden zitten bijna weer op het oude niveau. Dit concludeerde het Internationaal Energie Agentschap woensdag in diens maandrapport.

Het IEA werd tevens voorzichtiger ten aanzien van de vraag naar olie in 2021. De vraag zal dit jaar met een gemiddelde van 5,4 miljoen vaten per dag stijgen, denkt het agentschap. Dat is 270.000 vaten per dag minder dan eerder ingeschat. Vooral de coronaproblematiek in India is momenteel zorgelijk, aldus het agentschap.

Vanmiddag volgen nog de Amerikaanse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

Hamburgketen Wendy's verhoogde de winstverwachting voor dit jaar. Rekende de keten eerder nog op een aangepaste winst per aandeel van 0,67 tot 0,69 dollar, inmiddels mikt Wendy's op 0,72 tot 0,74 dollar per aandeel. Wendy's lijkt 6 procent hoger te gaan openen.

L Brands, Lyft en Palantir komen mogelijk ook in beweging nu deze aandelen toegevoegd worden aan de MSCI US Index. Axalta raakt zijn plekje juist kwijt. Vooralsnog zijn de koersindicaties lauw.

Het Europese Hof van Justitie heeft het in het voordeel van Amazon.com beslist in zijn beroep tegen een beschikking van de Europese Commissie. Volgens de Europese instelling ontving Amazon onwettige staatssteun in Luxemburg en moest het daarom 250 miljoen euro terugbetalen. Het aandeel lijkt 1 procent lager te gaan openen. CEO Jeff Bezos blijft afgelopen week voor 6,7 miljard dollar aan aandelen Amazon.com te hebben verkocht. In 2020 verkocht Bezos voor ruim 9 miljard dollar aan aandelen Amazon.

Tesla opent naar verwachting 3 procent lager. Roku koerst af op een 2,4 procent lagere opening.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdagavond in het rood. De Dow Jones index daalde 1,4 procent naar 34.269,16 punten en de breder samengestelde S&P 500 index leverde 0,9 procent in op 4.152,10 punten. De Nasdaq verloor slechts 0,1 procent op 13.389,43 punten.