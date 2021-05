Beursblik: onduidelijk of Amerikaanse inflatiestijging tijdelijk van aard is

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatie was in april, op basis van de basiseffecten hoger dan normaal, en brengt de vraag met zich me of dit een tijdelijk effect is.

"Wij gaan er voorlopig vanuit van wel", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News na publicatie van het Amerikaanse inflatierapport. "Daarin kwam een inflatie op jaarbasis van 4,2 procent uit naar voren, maar op basis van de basiseffecten, los van corona, zou je op 3,6 procent uitkomen. Voor de kerninflatie, zonder de effecten van voedsel- en energieprijzen, kom je uit op 2,3 procent op jaarbasis als je rekening houdt met basiseffecten en dat ligt boven het normale peil van ongeveer 2 procent. Dé vraag is nu of dit tijdelijk is of dat er meer aan de hand is. Dat kun je in dit rapport niet aflezen", aldus Marey.

De inflatiedata kwamen met 4,2 procent op jaarbasis hoger uit dan verwacht en lijken op jaarbasis vooral onder invloed te staan van de energieprijzen, die in april op jaarbasis 25,1 procent hoger uitkwamen.

Kort na publicatie van het rapport daalde euro ten opzichte van de dollar met 0,5 procent, maar inmiddels ligt de Europese munt nu 0,1 procent lager en noteert daarmee op 1,2140 dollar.