Beursblik: kwaliteit leningenboek ABN AMRO stuwt winst

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van ABN AMRO over het eerste kwartaal vielen tegen voor de rentebaten, maar daar staat tegenover dat de bank lagere kosten voor oninbare leningen voorziet voor dit jaar. Dit stelde zakenbank Morgan Stanley woensdag in een reactie op de kwartaalcijfers. De lagere risicokosten betekenen dat analisten hun ramingen voor de winst voor belastingen met 10 procent kunnen verhogen, becijferde Morgan Stanley. Ook zal ABN AMRO een nieuwe drempelwaarde vaststellen voor de kernkapitaalbuffer volgens de Basel 4-regels, die nu op 15 procent staat. Daarnaast stelde de bank duidelijk van plan te zijn een dividend over 2019 alsnog te betalen, wat een dividendrendement van 6 procent zou geven, aldus de analisten. De lagere rentebaten hebben te maken met margedruk bij de spaargelden, maar ook met de snelle afbouw van de onderdelen van de zakenbank die worden opgedoekt. Morgan Stanley noemt het belangrijk dat er afgelopen kwartaal 200 miljoen euro aan hypotheken bij kwamen, na een aantal kwartalen met krimp. Morgan Stanley heeft een Onderwogen advies en een koersdoel van 10,00 euro voor ABN AMRO. Het aandeel noteerde woensdag 9 procent lager op 10,01 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

