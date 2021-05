Amazon boekt overwinning in Europese belastingzaak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Europese Hof van Justitie heeft het in het voordeel van Amazon.com beslist in zijn beroep tegen een beschikking van de Europese Commissie. Volgens de Europese instelling ontving Amazon onwettige staatssteun in Luxemburg en moest het daarom 250 miljoen euro terugbetalen. Het hof vond dat de Commissie onvoldoende heeft aangetoond dat er ongeoorloofd voordeel is behaald door Amazon en verklaarde de beschikking daarom nietig. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

