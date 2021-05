Europese beurzen afwachtend rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag overwegend licht boven de slotnoteringen van dinsdag in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers die in een zeer rentegevoelige markt doorslaggevend kunnen zijn voor de richting van de aandelenmarkten later op de dag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een stijging van 0,4 procent op 435,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.163,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 6.263,84 punten. De Britse FTSE won woensdag 0,7 procent naar 6.993,72 punten.

De Amerikaanse consumentenprijzen zullen op maandbasis met 0,2 procent en op jaarbasis met 3,6 procent zijn gestegen, is de verwachting. Zonder de effecten van prijzen voor voedsel en energie mee te nemen wordt door de markt een stijging van 0,3 procent op maandbasis en 2,3 procent op jaarbasis voorzien.

De Duitse inflatie over april kwam op jaarbasis in een voorlopige meting uit op 2,0 procent tegen 1,7 procent in maart op jaarbasis. Dit cijfer kwam overeen met de verwachtingen van economen.

De Britse industriële productie steeg in maart op maandbasis meer dan verwacht. De handelsbalans van de Britten over maart vertoonde een gedaalde handelstekort naar 11,7 miljard Britse pond. De Britse economie kromp in het eerste kwartaal met 1,5 procent. Op jaarbasis lag het niveau 6,1 procent lager. Deze data vielen beter uit dan vooraf voorspeld.

Frankrijk zag de consumentenprijzen in april op maandbasis met 0,1 en met 1,2 procent op jaarbasis oplopen.

Uit de eurozone werd de industriële productie in maart bekendgemaakt, die in maart ten opzichte van februari met 0,1 procent steeg. Op jaarbasis was de stijging zelfs dubbelcijferig.

In de Verenigde Staten verschijnen vandaag verder nog de wekelijkse olievoorraden.

Olie noteerde woensdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het groen op 65,81 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 69,04 dollar werd betaald, een stijging van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2134. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2132 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2148 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Commerzbank heeft in de eerste drie maanden van 2021 onverwacht zwarte cijfers geschreven en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Dit jaar denkt Commerzbank een positief operationeel resultaat te behalen, met kosten van circa 6,5 miljard euro en een CET 1 ratio van minimaal 12,5 procent. De koers van het aandeel steeg 7,1 procent.

Bayer heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de druk op de omzet en de resultaten zien aanhouden, maar bevestigde wel zijn eerdere verwachtingen voor het gehele boekjaar. Het aandeel noteerde een koerswinst van 4,8 procent.

Delivery Hero heeft besloten om weer in Berlijn actief te worden en later dit jaar ook in de rest van Duitsland. Concurrent Just Eat Takeaway reageerde op de aankondiging door in Duitsland ook boodschappen te gaan bezorgen. De koers van het aandeel Delivery Hero noteerde 3,4 procent lager. Het aandeel Just Eat Takeaway daalde 3,8 procent.

Prosus vergroot het aandeel de vrij verhandelbare aandelen in het bedrijf, door de overname van bijna de helft van de uitstaande aandelen van zijn moederbedrijf, het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers. Door deze transactie verdubbelt het economische belang van de vrij verhandelbare aandelen Prosus, de free float, van ongeveer 27 procent tot 60 procent van het aandelenkapitaal. Het aandeel Prosus noteerde in Amsterdam 2,2 procent hoger in koers.

In Parijs en Frankfurt hielden winnaars en verliezers onder de hoofdaandelen elkaar qua aantallen redelijk in evenwicht.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De S&P 500-index zakte dinsdag op het slot 0,9 procent tot 4.152,10 punten en de Dow Jones-index daalde 1,4 procent tot 34.269 punten. Technologiebeurs Nasdaq herstelde zich van aanvankelijke verliezen tot een bijna vlakke stand: een min van 0,1 procent op 13.389,43 punten.