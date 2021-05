Valuta: dollar in focus

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De dollar kan woensdag in beweging komen na publicatie van het Amerikaanse inflatiecijfer over april.

"Mocht dat cijfer hoger uitkomen dan verwacht dan zal dat positief uitpakken voor de dollar", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank dinsdag tegen ABM Financial News. "Wij denken wel dat de scherpe kantjes van het inflatiedossier er een beetje af zijn, omdat het Amerikaanse banenrapport over april, dat afgelopen vrijdag naar buiten kwam, zo tegenviel. We zien wel dat vacatures niet worden ingevuld, maar ook dat bedrijven niet direct bereid zijn de lonen te verhogen om mensen te lokken. De voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell kijkt vooral ook naar looninflatie en dit rapport zal hem nog geen zorgen baren", aldus Koopman.

De Amerikaanse consumentenprijzen zullen op maandbasis met 0,2 procent en op jaarbasis met 3,6 procent zijn gestegen, is de verwachting. Zonder de effecten van prijzen voor voedsel en energie mee te nemen wordt door de markt een stijging van 0,3 procent op maandbasis en 2,3 procent op jaarbasis voorzien.

De Duitse inflatie over april kwam op jaarbasis in een voorlopige meting uit op 2,0 procent tegen 1,7 procent in maart op jaarbasis. Ten opzichte van maart liepen de consumentenprijzen met 0,7 procent op tegen 0,5 procent in maart op maandbasis. Deze cijfers kwamen overeen met de verwachtingen van economen.

De Britse industriële productie steeg in maart op maandbasis met 1,8 procent en op jaarbasis met 3,6 procent, beter dan de verwachte 0,8 en 2,5 procent. De handelsbalans van de Britten over maart vertoonde een gedaalde handelstekort naar 11,7 miljard Britse pond. De Britse economie kromp in het eerste kwartaal met 1,5 procent. Op jaarbasis lag het niveau 6,1 procent lager.

Frankrijk zag de consumentenprijzen in april op maandbasis met 0,1 en met 1,2 procent op jaarbasis oplopen.

Uit de eurozone werd de industriële productie in maart bekendgemaakt, die in maart ten opzichte van februari met 0,1 procent steeg. Op jaarbasis was de stijging zelfs dubbelcijferig.

In de Verenigde Staten verschijnen vandaag alleen nog de wekelijkse olievoorraden.

Er staan voor woensdag twee sprekers op de agenda en dat zijn de voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva en de voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,2133 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8584 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,4133 dollar. De dollar noteerde 0,2 procent hoger op 6,4413 Chinese yuan. De dollar steeg vandaag 0,1 procent en noteerde daarmee op 109,75 yen.