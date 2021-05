Beursupdate: AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur steeg de AEX fractioneel tot 696,50 punten.

Daarmee komen beleggers even op adem na de forse koersverliezen op dinsdag als gevolg van zorgen over de oplopende inflatie en daarmee het risico op stijgende rentes, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "De gestegen obligatierente heeft de risicopremie op onder andere Amerikaanse en Europese aandelen naar het laagste niveau in tien jaar gedrukt. Je wordt als aandelenbelegger dus minder gecompenseerd voor het risico dat je neemt", lichtte Wiersma toe.

De angst voor stijgende rentes, en daarmee voor een einde aan steeds hogere economische- en winstgroeicijfers, is volgens ING terecht, gezien de bewegingen op de obligatiemarkt. Wiersma zag de Duitse tienjaarsrente gisteren tot het hoogste niveau sinds maart 2020 stijgen.

Wiersma kijkt vandaag dan ook vooral naar de Amerikaanse inflatiecijfers van april. De inflatie zal voor een belangrijk deel bepalen of de Amerikaanse tienjaarsrentes vandaag een volgende stap omhoog zullen zetten, zo stelde Wiersma.

Analisten verwachten een plus van 0,2 procent op maandbasis en een plus van 3,6 procent op jaarbasis, aldus ING. "Bij een hoger dan verwachte inflatie zullen de rentes verder oplopen, bij lager dan verwachte inflatiecijfers zal de renteangst misschien wat afnemen. Gelet op de onverwachte stijging van de uurlonen in april is de kans groot dat de inflatie iets sterker is gestegen dan waar rekening mee wordt gehouden", aldus Wiersma.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag naast inflatiecijfers uit de VS, naar het maandrapport van het Internationaal Energieagentschap. De industriële productie in de eurozone bleek in maart gestegen, en dan vooral op jaarbasis.

De euro/dollar noteerde op 1,2122. De olieprijzen stegen met 0,7 procent.

De oliemarkt is "een beetje afwachtend en handelaren proberen inzicht te krijgen of de Colonial Pipeline aan het einde van de week weer op normale capaciteit zal draaien", zei Tyler Richey van de Sevens Report. "Anders kunnen we de benzineprijs parabolisch zien stijgen op korte termijn."

Stijgers en dalers

Prosus won 3,2 procent. Prosus doet een de overname van bijna de helft van de uitstaande aandelen van zijn moederbedrijf, het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers. De analisten van Jefferies spreken van een complexe deal, waardoor Prosus een belang van 49 procent krijgt in het moederbedrijf Naspers, dat voor 57 procent eigenaar blijft van Prosus. Aandeelhouders van Naspers kunnen hun stukken vrijwillig omruilen voor die van Prosus.

Ahold Delhaize steeg met 4,1 procent na cijfers, waarin de winstoutlook voor 2021 werd verhoogd. Volgens Morgan Stanley heeft Ahold flink verrast met de cijfers. De outlookverhoging betekent dat ook de consensus omhoog moet, aldus analist James Grzinic van Jefferies. Voor 2022 zullen er evenwel weinig aanpassingen aan de taxaties nodig zijn, denkt hij, omdat de meevaller vooral gedreven wordt door de coronacrisis.

Just Eat Takeaway.com leverde 3,7 procent in, nadat Delivery Hero besloot om weer in Berlijn actief te worden en later dit jaar ook in de rest van Duitsland. Als tegenzet liet Just Eat weten in Duitsland ook boodschappen te gaan bezorgen.

In de AMX verloren ABN AMRO en SBM Offshore respectievelijk 7,8 procent en 2,7 procent na cijfers. SBM Offshore zag in de eerste drie maanden van dit jaar de onderliggende omzet afnemen en de doelstelling voor de omzet voor het gehele boekjaar werd gehandhaafd. Bij ABN AMRO vielen volgens Jefferies vooral de rentebaten tegen. Boskalis steeg juist 5,2 procent en Alfen 5,5 procent. Alfen zag in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet flink stijgen, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. Boskalis maakt volgens ING goede kans om mee te mogen werken aan het verbreden en uitdiepen van het Suez-kanaal.

Onder de kleinere aandelen steeg Ajax 2,3 procent en maakte Sif een pas op de plaats na cijfers. Het lokaal genoteerde Beter Bed steeg ruim 10 procent na het presenteren van nieuwe groeidoelen.