Beursblik: mooie kans Boskalis in Egypte

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis maakt een goede kans op een nieuw baggerproject in het Suez-kanaal, na het recente drama met een vastgelopen containerschip dat dagenlang de doorgang blokkeerde. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING woensdag. De Egyptische president El-Sisi heeft toestemming gegeven voor het verbreden en verdiepen van het zuidelijke deel van het Suez-kanaal, met een extra vaargeul naast de huidige over een lengte van 10 kilometer. Boskalis was een paar jaar geleden ook al betrokken bij een ander vergelijkbaar project in het Suez-kanaal, samen met alle andere grote baggeraars. Hollestelle schat dat het nieuwe project een opdracht van meer dan een miljard dollar zal zijn. En dat haalt veel capaciteit uit de markt weg, benadrukte hij. ING heeft een koopadvies op Boskalis met een koersdoel van 31,50 euro. De bank rekent op een vraagherstel in de baggermarkt. Het aandeel steeg woensdag 5,4 procent naar 29,18 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

