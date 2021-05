Beursblik: Aegon operationeel sterk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Het operationele resultaat van Aegon in het eerste kwartaal was ruim boven verwachting, ondanks de negatieve impact van de coronaviruspandemie. Dat stelde Morgan Stanley woensdag in een reactie. Het operationele resultaat was 14 procent hoger dan verwacht op 431 miljoen euro, ondanks een negatieve impact van het coronavirus van 72 miljoen euro, die iets groter was dan Morgan Stanley had voorzien. Ook de nettowinst van 386 miljoen euro was hoger dan verwacht door eenmalige posten, waaronder de verkoop van een Amerikaans bedrijfsonderdeel en een herziening van aannames in Nederland. Verder lijkt Aegon solide progressie te boeken met diens strategische doelen, met een beter dan verwachte aanwas van operationeel kapitaal en vrije kasstroom, stelde de Amerikaanse zakenbank. De solvabiliteit was iets lager dan verwacht. Morgan Stanley heeft een Gelijkgewogen advies en koersdoel van 4,00 euro. De bank denkt dat het aandeel Aegon het beter zal doen dan die van sectorgenoten. Het aandeel stond woensdag 0,8 procent hoger op de Amsterdamse beurs. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

