Nog altijd druk op omzet en resultaat bij Bayer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bayer heeft ook in het eerste kwartaal van dit jaar de druk op de omzet en de resultaten zien aanhouden, maar bevestigde wel zijn eerdere verwachtingen voor het gehele boekjaar. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het Duitse concern. De omzet daalde in het afgelopen kwartaal met 4,0 procent naar 12.328 miljoen euro en er was ook sprake van een min voor het operationeel resultaat (EBITDA) voor bijzondere posten van 6,2 procent naar 4.118 miljoen euro. Het nettoresultaat presenteerde het bedrijf inclusief niet-voortgezette activiteiten en die kwamen zo 40,3 procent hoger uit op 2.089 miljoen euro. Per aandeel kwam de winst uit de voortgezette activiteiten 3 procent lager uit op 2,59 euro. Outlook Bayer verwacht voor 2021 een omzet tussen 42 miljard en 43 miljard euro. Gecorrigeerd voor valuta-effecten verwacht Bayer een omzet van 41 miljard euro over 2021. De EBITDA marge voor bijzondere posten zou rond de 27 procent moeten liggen, wat een EBITDA van 11,2 tot 11,5 miljard euro zou moeten opleveren. De marge over het lopende boekjaar komt gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten naar verwachting op 26 procent uit. De kernwinst per aandeel wordt ingeschat op 6,10 tot 6,30 euro. CEO Werner Baumann sprak van een "succesvolle start van 2021", met volgens de topman een goede operationele prestatie. Wel benadrukte de CEO de valutaire tegenwind. Beleggers reageerden ook tevreden en het aandeel koerste woensdag 2,6 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

