Winst voor Commerzbank

Beeld: Commerzbank AG

(ABM FN) Commerzbank heeft in de eerste drie maanden van 2021 onverwacht zwarte cijfers geschreven en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek woensdag uit de resultaten van de Duitse bank. Afgelopen kwartaal boekte Commerzbank een winst van 133 miljoen euro, waar vorig jaar nog een verlies werd geleden van 291 miljoen euro. De Duitse bank profiteerde van veel lagere voorzieningen voor slechte leningen, een trend die bij veel banken zichtbaar is. Wel boekte Commerzbank 465 miljoen euro aan reorganisatiekosten. De inkomsten stegen dan ook met ruim een derde naar 2,5 miljard euro. Analisten hadden gerekend op rode cijfers. Dit jaar denkt Commerzbank een positief operationeel resultaat te behalen, met kosten van circa 6,5 miljard euro en een CET 1 ratio van minimaal 12,5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

