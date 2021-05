CTP ziet huurinkomsten aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de huurinkomsten zien aantrekken. Dit bleek woensdag uit cijfers van de logistieke vastgoedinvesteerder en beursnieuweling. In het afgelopen kwartaal stegen de huurinkomsten van 66,8 miljoen naar 78,1 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was er sprake van een huurgroei van 1,5 procent, net als een jaar eerder. Net als in het vierde kwartaal van 2020 werd 98 procent van de huurgelden geïnd. De bezettingsgraad bedroeg 94 procent, net als in eind december. Het operationeel inkomen uit de hotelactiviteiten stond onder druk, terwijl ook de inkomsten uit projectontwikkelingen daalde van 10,1 miljoen naar 4,7 miljoen euro. De omzet kwam uit op 82,4 miljoen euro tegen 77,1 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep restte een winst van 98,5 miljoen euro tegen 57,8 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020. De EPRA-winst per aandeel was 0,12 euro tegen 0,10 euro vorig jaar. CTP heeft 1 miljoen vierkante meter in aanbouw tegen 740.000 vierkante meter eind december. Er werden voor 397.000 vierkante meter aan nieuwe leasecontracten getekend tegen 184.000 vierkante meter een jaar eerder. CTP zegt op schema te liggen om de portefeuille dit jaar uit te breiden tot 7,5 vierkante meter. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

