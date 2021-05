Beursupdate: Prosus en Ahold houden AEX in het groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend, geholpen door koerswinsten bij Prosus en Ahold Delhaize. De AEX steeg 0,3 procent tot 698,03 punten. Prosus won 3,1 procent. Prosus doet een de overname van bijna de helft van de uitstaande aandelen van zijn moederbedrijf, het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers. Ahold Delhaize steeg met 2,8 procent na cijfers, waarin de winstoutlook voor 2021 werd verhoogd. Volgens Morgan Stanley heeft Ahold flink verrast met de cijfers. Just Eat Takeaway.com leverde 2,3 procent in. In de AMX verloren ABN AMRO en SBM Offshore respectievelijk 6,7 procent en 4,1 procent na cijfers. Boskalis steeg juist 4,2 procent. Onder de kleinere aandelen steeg Avantium 1,5 procent en won Sif 0,6 procent na cijfers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

