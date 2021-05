Beursblik: Ahold verrast positief Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft positief verrast met de cijfers over het eerste kwartaal. Dit concludeerde analist James Grzinic van Jefferies woensdag. De omzet van 18,3 miljard euro was zowel hoger dan de analistenconsensus van 17,4 miljard euro als de 18,0 miljard euro waarop Jefferies vooraf rekende. Op basis van deze resultaten noemde Grzinic het niet vreemd dat Ahold de winstverwachting voor heel 2021 verhoogde. Dit betekent dat ook de consensus omhoog moet, aldus de analist. Voor 2022 zullen er evenwel weinig aanpassingen aan de taxaties nodig zijn, denkt hij, omdat de meevaller vooral gedreven wordt door de coronacrisis. Jefferies heeft een Houden advies op Ahold Delhaize met een koersdoel van 24,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

