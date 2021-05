Beursblik: tegenvallende rentebaten bij ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het nettoverlies van ABN AMRO in het eerste kwartaal van 2021 kwam niet als een verrassing, maar de daling van de netto rentebaten viel tegen. Dat stelde Jefferies woensdag in reactie op de kwartaalcijfers. De netto rentebaten daalden 11 procent op jaarbasis en vielen 3 procent lager uit dan verwacht, door lagere marges op spaargeld, minder inkomsten bij de onderdelen van de zakenbank die worden verkocht en een kleiner volume van de leningenboeken. De fee-inkomsten waren 7 procent lager dan een jaar eerder, maar 5 procent hoger dan in het vierde kwartaal en hoger dan verwacht bij de private bank en de zakenbank. Positief is dat de bank een daling van de voorzieningen voor oninbare leningen voorziet dit jaar en dat de bank in het vierde kwartaal opnieuw bekijkt of de kapitaalbuffer ruimte biedt voor een aandeleninkoop. Beleggers zullen mogelijk toch teleurgesteld zijn omdat er een snellere update over de kapitaalpositie werd verwacht na de schikking met het OM, aldus analist Martina Matouskova. Jefferies heeft een Houden advies en koersdoel van 11,00 euro voor ABN AMRO. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

