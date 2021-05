Update: Prosus verdubbelt free float Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus vergroot het aandeel de vrij verhandelbare aandelen in het bedrijf, door de overname van bijna de helft van de uitstaande aandelen van zijn moederbedrijf, het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers. Door deze transactie verdubbelt het economische belang van de vrij verhandelbare aandelen Prosus, de free float, van ongeveer 27 procent tot 60 procent van het aandelenkapitaal van de in Amsterdam genoteerde internetinvesteerder. Hierdoor is Prosus direct één van de top 20 bedrijven in de Stoxx 50 Index, met een marktwaarde van de free float van meer dan 100 miljard dollar, verkondigde Prosus. "Sinds de beursnotering van Prosus in 2019 hebben we zorgvuldig een groot aantal opties overwogen om de structuur van de groep te verbeteren", zei CFO Basil Sgourdos van Prosus en Naspers. "Deze route is efficiënt, snel door te voeren en behoudt Naspers als het grootste Zuid-Afrikaanse bedrijf op de beurs van Johannesburg, en ook zijn controle over Prosus." Naspers blijft eigenaar voor 57,2 procent van de aandelen Prosus, waar dat eerder 73,2 procent was. Maar omdat Prosus na de transactie bijna de helft van de aandelen Naspers bezit, namelijk 49,5 procent, is het economische belang van Naspers in Prosus nog slechts 40,3 procent. Zowel voor aandeelhouders van Naspers als Prosus creëert deze stap waarde, stelde het bedrijf. De hogere korting op aandelen Naspers wordt ingeruild voor Prosus aandelen die een lagere korting op de marktwaarde hebben. In de toekomst verwacht het bedrijf dat deze stap meer waarde zal creëren voor aandeelhouders van beide bedrijven, door de toegenomen liquiditeit, zwaardere weging in indexen en dynamischer handel. Update: om aan te geven dat de free float meer dan 100 miljard euro is. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

