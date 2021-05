Resultaten TIE Kinetix sterk verbeterd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft in het eerste halfjaar van het gebroken boekjaar uit de voortgezette activiteiten de resultaten sterk zien verbeteren. Dit bleek woensdag uit het halfjaarbericht van het bedrijf uit Breukelen. De omzet steeg met 3 procent naar 7,4 miljoen euro, het operationeel resultaat (EBITDA) maakte op jaarbasis een sprong met 50 procent naar 1,6 miljoen euro, terwijl het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 171.000 euro in de eerste zes maanden van vorig jaar naar 793.000 euro dit jaar. De nettowinst uit de voortgezette activiteiten steeg van 71.000 naar 871.000 euro. De resultaten over de eerste zes maanden zijn nu zonder de verkochte Demand Generations-activiteiten. In de resultaten zit wel 455.000 euro aan Amerikaans overheidsgeld in verband met de coronacrisis. De kasstroom kwam uit op 561.000 euro tegen 681.000 aan het eind van het eerste halfjaar van het vorige boekjaar. De zogeheten FLOW order intake kwam aan het eind van het eerste halfjaar uit op 5,1 miljoen euro tegen 4,2 miljoen euro een jaar eerder, dankzij nieuwe grote klanten in het zakelijke segment. Het aandeel TIE Kinetix sloot dinsdag 3,2 procent lager op 24,20 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

