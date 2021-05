Galapagos raakt plekje in MSCI kwijt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Galapagos valt uit de MSCI Belgium Index. Dit bleek dinsdagavond uit de halfjaarlijkse herziening van de index. De in Amsterdam genoteerde beursnieuweling InPost krijgt juist een plekje in de MSCI Netherlands Index. In de VS worden onder meer L Brands, Lyft en Palantir toegevoegd. Axalta raakt zijn zitje kwijt. De grootste wijzigingen vinden plaats in China, waar maar liefst 60 aandelen worden toegevoegd aan de index en er 21 worden verwijderd. Japan, dat geen enkele toevoeging kent, ziet wel 29 aandelen uit de index worden gehaald. De wijzingen worden effectief na het slot op 27 mei. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

