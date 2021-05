Toch weer lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het rood. Op dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 2,2 procent lager op 695,94 punten.

Dinsdag leidde het vooruitzicht op een hogere inflatie in de VS en daarmee een mogelijke renteverhoging door de Fed tot zorgen onder beleggers. Vanochtend liepen de Aziatische beurzen voor de tweede handelssessie op rij flink terug, terwijl de rentes en de dollar opliepen.

Voor een groot deel van dit jaar hangen de zorgen over de inflatie boven de markten, nu de Amerikaanse economie snel lijkt te herstellen van de coronacrisis. Beleggers wereldwijd drukten dinsdag op de verkoopknop, waardoor Wall Street voor de tweede dag op rij lager sloot.

De Dow Jones-index liep met bijna 475 punten terug, waarbij financials, industrials en energieaandelen van de hand werden gedaan. De daling van de Dow Jones-index was sinds eind februari niet meer zo fors geweest als gisteren.

"Inflatie is waar iedereen nu mee bezig is en dat zorgt voor veel onzekerheid. De vraag is: hoe zal de Fed daar mee om gaan?", aldus vermogensbeheerder Peter Langas van Bessemer Trust.

"Problemen in de toeleveringsketen worden nog onderschat", zo stelde strateeg Christopher Harvey van Wells Fargo Securities. "Het lijkt erop dat economisch gevoelige aandelen hierdoor nu een klap krijgen."

De euro/dollar noteerde op 1,2122. Bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2167 op de borden. De dollar trok vanochtend aan ten opzichte van veel Aziatische munten, als gevolg van de toenemende zorgen over de inflatie en de opleving in het aantal coronabesmettingen in Azië.

Volgens analisten van DailyFX.com blijft de inflatie beleggers bezig houden, waarbij de hogere grondstofprijzen de groei kunnen hinderen en centrale banken ertoe kan zetten om het ruime monetaire beleid sneller dan voorzien af te bouwen.

Oprichter Ray Dalio van Bridgewater waarschuwde dat de ambitieuze economische agenda van de Amerikaanse president Joe Biden een bubbel kan creëren, waarin teveel geld de economie wordt ingepompt, waardoor de inflatie aantrekt en de dollar in waarde afneemt.

Ook analisten van TD Securities verwachten dat de dollar moeite zal hebben op korte termijn flink te herstellen, gezien de zorgen over de inflatie ertoe zullen leiden dat de Fed vermoedelijk vast blijft houden aan het ruime beleid.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag uit naar onder meer inflatiecijfers uit onder meer Frankrijk en vooral de VS, naast het maandrapport van het Internationaal Energieagentschap.

De juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 0,6 procent hoger op 65,28 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens 0,2 procent hoger.

De markt is "een beetje afwachtend en handelaren proberen inzicht te krijgen of de Colonial Pipeline aan het einde van de week weer op normale capaciteit zal draaien", zei Tyler Richey van de Sevens Report. "Anders kunnen we de benzineprijs parabolisch zien stijgen op korte termijn."

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in de eerste drie maanden van 2021 beter dan verwacht gepresteerd en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Voor 2021 verwachtte Ahold een stijging van de onderliggende winst per aandeel met 5 tot 10 procent in vergelijking tot 2019, toen er nog geen sprake was van corona, met een onderliggende operationele marge van ten minste 4 procent. Woensdag meldde Ahold dat het voor dit jaar mikt op een winstgroei van 10 tot 15 procent. De margeverwachting bleef onaangeroerd.

ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal een nettoverlies geboekt, door de schikking van 480 miljoen euro voor het onvoldoende naleven van de antiwitwasregelgeving. "Exclusief de AML-schikking van 480 miljoen euro rapporteerden we een nettowinst van 426 miljoen euro", zei CEO Robert Swaak. Dit was in lijn met voorgaande kwartalen.

SBM Offshore heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de onderliggende omzet zien afnemen en de doelstelling voor de omzet voor het gehele boekjaar gehandhaafd. SBM Offshore hield woensdag vast aan de EBITDA-prognose voor het hele boekjaar van circa 900 miljoen dollar bij een omzet van 2,6 miljard dollar.

Sif heeft in het eerste kwartaal van 2021 een hoger EBITDA-resultaat geboekt, nadat de productie aantrok. Het orderboek voor de rest van dit jaar is tot 140 kiloton gevuld en voor de periode 2022/2023 tot 250 kiloton.

Alfen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet flink zien stijgen, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. De verwachtingen voor een jaaromzet in 2021 van 225 tot 250 miljoen euro werden woensdag gehandhaafd.

Beter Bed zit in een goede groeimodus en heeft voor de komende jaren verschillende doelstellingen geformuleerd, die het Udense bedrijf vandaag tijdens de jaarvergadering zal toelichten.

Nedap is van plan om Peter van Bommel voor te dragen als lid van de raad van commissarissen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index zakte dinsdag 0,9 procent tot 4.152,10 punten en de Dow Jones-index daalde 1,4 procent tot 43,269 punten. Technologiebeurs Nasdaq herstelde van aanvankelijke verliezen tot een bijna vlakke stand. Uiteindelijk stond er een stand van min 0,1 procent op 13.389,43 punten op de borden.