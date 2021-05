Aegon genereert minder kapitaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft zoals verwacht minder winst geboekt in het eerste kwartaal, door het wegvallen van gunstige marktbewegingen een jaar eerder, en genereerde ook minder kapitaal, maar zag het operationele resultaat sterker dan verwacht aantrekken. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de verzekeraar. De nettowinst bedroeg 386 miljoen euro, tegen 1,27 miljard euro een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 189 miljoen euro winst. In het voorgaande jaar waren er nog voor ruim 1,3 miljard euro aan niet-operationele inkomsten, door gunstige marktbewegingen. Dit jaar werd op deze regel een miniem plusje van 3 miljoen euro genoteerd. De kapitaalaanwas was 28 miljoen euro negatief, door de impact van de financiële markten, tegen 813 miljoen euro positief een jaar eerder. Afgezien van marktbewegingen daalde de kapitaalaanwas licht van 238 miljoen euro naar 223 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op 230 miljoen. Het operationele resultaat verbeterde van 358 miljoen naar 431 miljoen euro, waar analisten 375 miljoen hadden verwacht. De winstverbetering vond plaats in Amerika, Nederland en vermogensbeheer, terwijl de Britse en internationale takken juist minder verdienden. "We hebben de kostenbasis met 136 miljoen euro verlaagd en liggen op koers om de helft van ons doel van 400 miljoen euro dit jaar te halen", zei CEO Lard Friese in een toelichting. De impact van de coronapandemie op de sterfte was 79 miljoen euro. De hogere sterfte in het levensverzekeringenbedrijf van 138 miljoen euro was waarschijnlijk grotendeels het gevolg van de pandemie. Aegon maakte gebruik van de opgelopen rente op de kapitaalmarkt om het renterisico af te dekken tegen een gunstiger koers. Aegon wil de renterisico's op zijn Amerikaanse lijfrentes verder verlagen. De contanten in de holding stegen van 1,15 miljard eind vorig jaar naar 1,19 miljard euro, aan de bovenkant van de bandbreedte die Aegon aanhoudt. De solvabiliteit daalde licht van 196 procent eind vorig jaar naar 194 procent ultimo maart. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

