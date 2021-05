Resultaten Aedifica in stijgende lijn Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) Aedifica heeft in het afgelopen kwartaal meer huur zien binnen komen terwijl ook de winst in stijgende lijn ging. Dit bleek woensdag voorbeurs uit een update van het zorgvastgoedbedrijf. De EPRA winst kwam in het eerste kwartaal op 32,2 miljoen euro uit, ofwel 0,97 euro per aandeel. Een jaar eerder was dit nog 25 miljoen.



De huurinkomsten stegen het afgelopen kwartaal tot 53,4 miljoen euro, in vergelijking met 45,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De waarde van de vastgoedportefeuille behaalde dan weer de belangrijke kaap van 4,0 miljard euro, wat een stijging is van meer dan 220 miljoen euro ten opzichte van eind 2020. Ondertussen telt de groep 511 zorgvastgoedsites verspreid over 7 landen, aldus de groep. Ook de toekomstige groei blijkt gegarandeerd. Zo bedraagt de pijplijn van nieuwe projecten momenteel 756 miljoen euro waarbij er ook 280 miljoen euro aan acquisities zijn onder opschortende voorwaarden. De schuldgraad bedroeg 44,5 procent eind maart. Ook werd er een obligatie-uitgifte gedaan van 180 miljoen pond en nog eens 180 miljoen euro aan nieuwe langlopende bankfinancieringen afgesloten die de toekomstige groei van de groep moeten helpen ondersteunen. De groep laat ook weten dat de huidige Covid-19 pandemie voorlopig geen materiële impact heeft op de resultaten van de groep en geen materiële impact heeft op de huurbetalingen. Outlook Voor het lopende boekjaar worden de huurinkomsten door Aedifica geraamd op 220 miljoen euro. Het EPRA resultaat wordt op 137 miljoen euro geschat, ofwel 4,16 euro per aandeel, terwijl het zorgvastgoedbedrijf een bruto dividend van 3,30 euro per aandeel wil uitkeren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

