SBM Offshore boekt minder omzet

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de onderliggende omzet zien afnemen en de doelstelling voor de omzet voor het gehele boekjaar gehandhaafd. Dit kwam woensdag naar voren uit de kwartaalupdate van de oliedienstverlener. De onderliggende omzet daalde over de verslagperiode met 12 procent naar 536 miljoen dollar, waarbij de divisie Lease and Operate de daling met 6 procent naar 383 miljoen dollar nog beperkt hield, maar de Turnkey-tak 24 procent onderliggend zag wegvloeiien en uitkwam op 153 miljoen dollar. De nettoschuld steeg in het kwartaal van 4,1 miljard dollar aan het eind van 2020 naar 4,3 miljard dollar op 31 maart van dit jaar. SBM zei met het oog op vier nieuwe projecten te blijven investeren in groei. Outlook SBM Offshore hield woensdag vast aan de EBITDA-prognose voor het hele boekjaar van circa 900 miljoen dollar bij een omzet van 2,6 miljard dollar. Het aandeel SBM Offshore sloot dinsdag op een rood Damrak 1,6 procent lager op 14,73 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

