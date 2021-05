Sif boekt hoger bedrijfsresultaat bij hogere productie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in het eerste kwartaal van 2021 een hoger EBITDA-resultaat geboekt, nadat de productie aantrok. Dit maakte de Roermondse funderingsspecialist woensdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal bedroeg de EBITDA 8,1 miljoen euro tegen 2,7 miljoen euro een jaar eerder. ING mikt ieder kwartaal dit jaar op een EBITDA van circa 10 miljoen euro bij een productie van 50 kiloton per kwartaal. In het eerste kwartaal bedroeg de productie uiteindelijk 44 kiloton, ofwel 53 monopiles. Een jaar eerder was er nog sprake van een productie van 35 kiloton. De bijdrage, dat wil zeggen de omzet minus de kosten voor grondstoffen, werk door onderaannemers, logistiek en andere externe projectgerelateerde posten, kwam uit op 27,1 miljoen euro. Dit was in het eerste kwartaal van 2020 nog 20,8 miljoen euro. Het werkkapitaal bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal 24,9 miljoen euro negatief tegen 41,8 miljoen euro negatief een jaar eerder. ING mikte op 15,5 miljoen euro negatief. De kaspositie bedroeg 36,7 miljoen euro tegen 21 miljoen euro vorig jaar. ING mikte op slechts 5 miljoen euro. Het orderboek voor de rest van dit jaar is tot 140 kiloton gevuld en voor de periode 2022/2023 tot 250 kiloton. Eerder meldde Sif een productie voor heel dit jaar te verwachten van 185 kiloton. De productie zal dit jaar dus in lijn met die doelstelling uitkomen, zo merkte CEO Fred van Beers op, hetgeen zal resulteren in een hoger EBITDA-resultaat dan in 2020. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

