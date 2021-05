Beter Bed presenteert groeidoelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed zit in een goede groeimodus en heeft voor de komende jaren verschillende doelstellingen geformuleerd, die het Udense bedrijf vandaag tijdens de jaarvergadering zal toelichten. CEO John Kruijssen meent dat Beter Bed goed gepositioneerd is om te kunnen profiteren van hogere consumentenbestedingen na de coronacrisis. Daarbij meent de topman dat Beter Bed ook zal profiteren van de nieuwe focus van consumenten op een gezonde levensstijl. "Onze omzet en winst zullen blijven stijgen." De nieuwe doelstellingen luiden onder meer een verdubbeling van de activiteiten in de komende vijf jaar, de online verkopen versnellen naar ten minste 25 procent van de groepsomzet en een EBITDA-marge van 16 tot 19 procent. Verder wil Beter Bed circa 3 procent van de omzet jaarlijks investeren. Ook moet op termijn het dividend weer worden hervat, als de financiële condities weer stabiel zijn, waaronder een solvabiliteit van ten minste 30 procent en een schuldratio van minder dan 2. Dan wil het beddenbedrijf minimaal 50 procent van de nettowinst uitkeren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

