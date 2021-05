Europese beurzen openen toch weer lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, in aanloop naar een Amerikaans inflatiecijfer.

IG voorziet een openingsverlies van 82 punten voor de Duitse DAX, een min van 34 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 37 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager gesloten een meevallend cijfer over de Duitse economie, nadat inflatie- en rentevrees overwaaide uit Amerika.



In de markt heerst twijfel over de houdbaarheid van het monetaire beleid van de Federal Reserve gezien de oplopende inflatie. Die kan de Fed dwingen om de rente voor 2024 te verhogen, wat de aandelenmarkten zou drukken.

Dit leidde maandag tot een verkoopgolf van technologie-aandelen op Wall Street, maar dit segment hield dinsdag de verliezen beperkt.

"Wederom zijn het zorgen over inflatie die het marktsentiment lijken te drukken, met grondstoffenprijzen opnieuw de grote boosdoener, in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers die later deze week worden bekendgemaakt", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Woensdag wordt een toonaangevend inflatiecijfer in de VS gepubliceerd. Hewson rekent op "een grote stijging." Ook Duitsland en Frankrijk komen met inflatiecijfers.

"Sommige dagen lijken beleggers ontspannen over inflatierisico's en de kans dat centrale banken de rente moeten verhogen of de stimulering terug te schroeven. Vandaag is niet zo'n dag", zei Russ Mould van AJ Bell.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag licht hoger op 1,62 procent en de Duitse variant op -0,16 procent en daarmee het hoogste niveau in bijna twee jaar.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat de Duitse verwachtingsindex van ZEW onverwacht sterk is gestegen van 70,7 in april tot 84,4 in mei.



Bedrijfsnieuws

Europese technologie-aandelen daalden. ASML in Amsterdam en SAP in Frankfurt verloren 2 procent. SAP in Duitsland en het Finse Nokia verloor 3 procent. Prosus en Adyen verloren relatief veel met ruim 3 procent.

Ook aandelen van bedrijven met blootstelling aan grondstoffenprijzen daalden, zoals ArcelorMittal, Rio Tinto, Total en BP. Shell daalde relatief hard met 3,5 procent.

Thyssenkrupp verhoogde zijn omzetverwachting voor het jaar naar een groei van meer dan 10 procent, maar zal nog wel verlies lijden in het gebroken boekjaar, meldde het staalbedrijf na het tweede kwartaal. Het aandeel sloot ruim 10 procent lager.

In de reissector moesten aandelen zoals Air France-KLM, Lufthansa en easyJet het ontgelden. Lufthansa ging relatief hard onderuit met ruim 5 procent.

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag lager op zorgen over inflatie en een hogere beleidserente van centrale banken. De verkoopgolf in technologieaandelen van maandag sloeg over naar andere sectoren.

"De grote verkoopgolf waar beleggers al een tijdje op rekenden, is er", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Zorgen over stijgende inflatie hangen het grootste deel van het jaar al boven de markten, nu de Amerikaanse economie is opgewarmd, deels door achterstallige vraag een stimulering door de Amerikaanse overheid. Vrees voor een sprong omhoog in inflatie die zal aanhouden drukt de koersen van groei-aandelen, waaronder grote technamen. Cyclische aandelen deden het juist beter.



Volgens marktstrateeg Seema Shah van Principal Global Investors is inflatie "in de afgelopen 10 tot 20 jaar geen zorg geweest voor beleggers en als je dus naar portefeuilles kijkt, dan zie dat die niet zijn ingesteld op inflatierisico's."

Beleidsmaker Lael Brainard van de Federal Reserve zei dat de centrale bank nog ver van zijn doelstelling voor inflatie en werkgelegenheid zat.

Woensdag wordt een belangrijke dag. Dan verschijnen inflatiecijfers uit Europa en de VS. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag licht hoger op 1,61 procent.

"De markt staat een beetje op zijn kop", zei Chris Zaccarelli van Independent Advisor Alliance. "Er is veel nieuws over benzinetekorten, de hack van de Colonial pijplijn en iedereen had het natuurlijk over het zwakke Amerikaanse banenrapport van vrijdag. Betekent dat niets of is het een reflectie van zwakte in de economie?

Op macro-economisch vlak was het vrij rustig. Voorbeurs werd bekend dat het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse mkb in april verder is gestegen. Wel gaven veel ondervraagden aan dat het heel lastig is om personeel te vinden, iets dat de groei belemmert.

Aandelen van Home Depot en American Express trokken de Dow Jones-index omlaag met verliezen van 3 procent. Aandelen van Facebook, Microsoft en Alphabet herstelden van aanvankelijke verliezen en sloten verdeeld.

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech mag in de VS ook worden ingezet bij kinderen van 12 tot 15 jaar. Hiervoor heeft toezichthouder FDA goedkeuring gegeven. Pfizer daalde 1,3 procent en BioNTech 1 procent.

Ondertussen heeft Novavax de goedkeuringsaanvragen voor zijn coronavaccin uitgesteld, omdat het tekort aan grondstoffen de productie belemmert. Het aandeel stond 14 procent lager.

Amazon hoopt 1 miljard dollar op te halen met een groene obligatie. Hiermee worden duurzaamheidsdoelen en sociale projecten gesteund. Het aandeel steeg 0,8 procent. Apple verloor 0,9 procent en Tesla 1,6 procent, na een veel sterker verlies aan het begin van de handel.

L Brands gaf een positieve winstwaarschuwing en maakte bekend dat het zijn lingeriemerk Victoria's Secret in een aparte beursgenoteerde onderneming wil onderbrengen, om zo meer financiële flexibiliteit te krijgen. Het aandeel verloor 2,4 procent.

Vice Media Group wil met een lege beurshuls de stap naar de beurs maken. Dit meldde onder meer The Wall Street Journal op basis van bronnen. Vice heeft daarvoor de notering van 7GC & Co op het oog, en zou volgens de zakenkrant mikken op een waardering van bijna 3 miljard dollar.

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager.

De euro/dollar noteerde op 1,2122. Bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2167 op de borden.

