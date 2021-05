Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, terwijl de markt afwachtte of een verstoring van de aanvoer van lange duur zal zijn. De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,6 procent hoger op 65,28 dollar per vat. De markt is "een beetje afwachtend en handelaren proberen inzicht te krijgen of de Colonial Pipeline aan het einde van de week weer op normale capaciteit zal draaien", zei Tyler Richey van de Sevens Report. "Anders kunnen we de benzineprijs parabolisch zien stijgen op korte termijn." Na een cyberaanval is het grootste pijpleidingsysteem voor olie in de Verenigde Staten platgelegd. De beheerders zeggen de belangrijkste pijpleidingen voor het einde van de week weer te kunnen herstarten. Er was eerder op de dag wat verkoopdruk door risico-aversie na een terugval van de aandelenmarkt. Zorgen over de aanvoer wogen uiteindelijk echter zwaarder, na berichten over tekorten aan olie in North Carolina. Volgens Richey zijn er al berichten dat consumenten in de zuidoostelijke Verenigde Staten benzine aan het hamsteren zijn en dat benzinestations zonder benzine zitten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

