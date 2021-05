Europese beurzen sluiten lager

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten ondanks een meevallend cijfer over de Duitse economie, nadat inflatie- en rentevrees overwaaide uit Amerika.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 2,0 procent lager op 436,61 punten. De Duitse DAX verloor 1,8 procent tot 15.119,75 punten. De Franse CAC 40 daalde 1,9 procent naar 6.267,39 punten. De Britse FTSE zakte 2,5 procent naar 6.947,99 punten.

In de markt heerst twijfel over de houdbaarheid van het monetaire beleid van de Federal Reserve gezien de oplopende inflatie. Die kan de Fed dwingen om de rente voor 2024 te verhogen, wat de aandelenmarkten zou drukken.

Dit leidde maandag tot een verkoopgolf van technologie-aandelen op Wall Street, maar dit segment hield dinsdag de verliezen beperkt.

"Wederom zijn het zorgen over inflatie die het marktsentiment lijken te drukken, met grondstoffenprijzen opnieuw de grote boosdoener, in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers die later deze week worden bekendgemaakt", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Woensdag wordt een toonaangevend inflatiecijfer in de VS gepubliceerd. Hewson rekent op "een grote stijging." Ook Duitsland en Frankrijk komen met inflatiecijfers.

"Sommige dagen lijken beleggers ontspannen over inflatierisico's en de kans dat centrale banken de rente moeten verhogen of de stimulering terug te schroeven. Vandaag is niet zo'n dag," zei Russ Mould van AJ Bell.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag licht hoger op 1,62 procent en de Duitse variant op -0,16 procent en daarmee het hoogste niveau in bijna twee jaar.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat de Duitse verwachtingsindex van ZEW onverwacht sterk is gestegen van 70,7 in april tot 84,4 in mei, terwijl 71,0 was voorzien.

De olieprijs was stabiel.

De euro/dollar noteerde op 1,2167. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,2142 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Europese technologie-aandelen daalden. ASML in Amsterdam en SAP in Frankfurt verloren 2 procent. SAP in Duitsland en het Finse Nokia verloor 3 procent. Prosus en Adyen verloren relatief veel met ruim 3 procent.

Ook aandelen van bedrijven met blootstelling aan grondstoffenprijzen daalden, zoals ArcelorMittal, Rio Tinto, Total en BP. Shell daalde relatief hard met 3,5 procent.

Thyssenkrupp verhoogde zijn omzetverwachting voor het jaar naar een groei van meer dan 10 procent, maar zal nog wel verlies lijden in het gebroken boekjaar, meldde het staalbedrijf na het tweede kwartaal. Het aandeel sloot ruim 10 procent lager.

In de reissector moesten aandelen zoals Air France-KLM, Lufthansa en easyJet het ontgelden. Lufthansa ging relatief hard onderuit met ruim 5 procent.



Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag lager, maar technologiebeurs Nasdaq zag de verliezen teruglopen en stond slechts 0,3 procent lager na het relatief sterke verlies van maandag. De S&P500 daalde meer dan een procent.