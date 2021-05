Jaarvergadering Aedifica akkoord met agendapunten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aedifica

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van Aedifica heeft ingestemd met alle agendapunten. Dit bleek dinsdag na afloop van de vergadering. Naast een aantal herbenoemingen van bestuurders, onder wie CEO Stefaan Gielens, gingen de aandeelhouders akkoord met het dividendvoorstel. Aedifica keert over het verlengde boekjaar 2019/2020 een brutodividend van 4,60 euro per aandeel uit. Op 7 oktober 2020 werd reeds een interimdividend van 3,00 euro uitgekeerd. Het resterende slotdividend van 1,60 euro wordt vanaf 18 mei uitgekeerd. Dinsdag hield Aedifica tevens een buitengewone algemene vergadering waar de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal werd goedgekeurd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

