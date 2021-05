Oatly gaat voor waardering van 10 miljard dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Oatly hoopt bij zijn aanstaande beursgang te worden gewaardeerd op 10 miljard dollar. Dit bleek dinsdag uit documenten die werden vrijgegeven. Het Zweedse havermelkbedrijf wil meer dan 84 miljoen aandelen voor 15 tot 17 dollar per stuk naar Nasdaq brengen. Er hebben al diverse investeerders ingetekend op een fors deel van het bedrag dat het bedrijf hoopt op te halen. Oatly is nog niet winstgevend. Afgelopen jaar eindigde het bedrijf 60 miljoen dollar in het rood. Maar de omzet verdubbelde wel ruimschoots, naar 421 miljoen dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.