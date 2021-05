Dieprode beursdag in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Net als elders in de wereld was het dinsdag ook op het Damrak een dieprode beursdag, waarbij vrijwel geen enkel AEX-fonds wist te stijgen en tech het meest onder druk stond. Bij een slot van 695,94 punten, eindigde de AEX 2,2 procent in de min. Daarmee werd het verlies nog iets goedgemaakt richting het slot. "De aandelen lijken wereldwijd omlaag te gaan door inflatievrees en de mogelijke reactie hierop van de centrale banken. Anderzijds is er ook ongerustheid vanuit het WHO. De Covid-19 variant waarmee India nu te kampen heeft, kan een potentiële dreiging vormen voor de werkingsgraad van de vaccins die we nu gebruiken", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Volgens technisch analist Bas Heijink van ING zijn er "steeds meer signalen dat een neerwaartse draai aanstaande is, waarna een krachtige daling kan beginnen." Beleggers rekenen erop dat de inflatie flink zal oplopende de komende maanden, wat de angst met zich meebrengt dat de Federal Reserve zo wordt gedwongen zijn monetaire beleid te verkrappen. Marktstrateeg Seema Shah van Principal Global Investors wees erop dat inflatie "in de afgelopen 10 tot 20 jaar geen zorg is geweest voor beleggers", met als gevolg dat portefeuilles niet zijn ingesteld op inflatierisico's. Woensdag wordt daarom een belangrijke dag. Dan verschijnen inflatiecijfers uit Europa en de VS. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag licht hoger op 1,62 procent en de Duitse variant op -0,16 procent en daarmee het hoogste niveau in bijna twee jaar. Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig. In mei trok het economisch sentiment in Duitsland aan. De ZEW-index steeg van 70,7 naar 84,4, waar de markt rekende op een stand van 71,0. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,2169. Een vat WTI-olie werd licht duurder op 65,07 dollar. De OPEC handhaafde in zijn maandrapport de groeiverwachtingen voor de vraag naar olie dit jaar 2021. Stijgers en dalers In de grotendeels roodgekleurde AEX stonden de techaandelen Adyen en ASMI onderaan met verliezen van 3 tot zelfs 5 procent. Uitzondering was Besi, dat 0,7 procent steeg. In de AMX was het beeld niet veel anders. Ook hier overwegend dalers, met AMG als hekkensluiter met een verlies van x procent. Galapagos wist na het verlies maandag iets te herstellen, met een winst van 2,0 procent. Flow Traders profiteerde van de marktvolatiliteit en steeg 1,3 procent. Aalberts kwam met een positieve trading update maar het aandeel werd in de algehele malaise toch 2,7 procent omlaag getrokken. In de AScX bleef het aantal stijgers beperkt tot minder dan een handjevol en ging Accsys aan kop met een plus van 1,5 procent. Wereldhave noteerde onderaan met een verlies van 4,8 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden ook de Amerikaanse beurzen lager maar liepen de verliezen wel deels terug. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

