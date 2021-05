Wall Street richting flink lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening voor Wall Street. Richting de openingsbel noteerde de S&P 500-future 1,2 procent in het rood en lag de Nasdaq op koers voor een openingsverlies van 2,0 procent. De Dow-future hield de schade nog het meest beperkt met een daling van 0,8 procent.

"De grote verkoopgolf waar beleggers al een tijdje op rekenden, is er", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Het is duidelijk dat de beurzen te snel teveel zijn gestegen dus het was de hoogste tijd voor een gezonde correctie", aldus Aslam.

Hij wees erop dat de economische indicatoren ondertussen aantonen dat het herstel op koers ligt en dat er nog steeds veel ondersteuning is door zowel overheden als centrale banken.



"Het is dus goed om te onthouden dat de onderliggende factoren aanzienlijk zijn verbeterd en dat de huidige verkoopgolf vooral kansen biedt", benadrukte Aslam.

Beleggers rekenen erop dat de inflatie flink zal oplopende de komende maanden, wat de angst met zich meebrengt dat de Federal Reserve zo wordt gedwongen zijn monetaire beleid te verkrappen.

"Inflatie is hetgeen waar iedereen nu mee bezig is en dat zorgt voor veel onzekerheid. De vraag is: hoe zal de Fed daar mee om gaan?", aldus vermogensbeheerder Peter Langas van Bessemer Trust.

Volgens marktstrateeg Seema Shah van Principal Global Investors is inflatie "in de afgelopen 10 tot 20 jaar geen zorg geweest voor beleggers en als je dus naar portefeuilles kijkt, dan zie dat die niet zijn ingesteld op inflatierisico's."

Woensdag wordt een belangrijke dag. Dan verschijnen inflatiecijfers uit Europa en de VS. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag licht hoger op 1,61 procent.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag vrij rustig. Voorbeurs werd bekend dat het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse mkb in april verder is gestegen. Wel gaven veel ondervraagden aan dat het heel lastig is om personeel te vinden, iets dat de groei belemmert.

Later op de middag verschijnen data over het aantal openstaande vacatures in de VS in de maand maart.

De euro/dollar noteerde vanmiddag op 1,2163. Een vat WTI-olie werd 1,3 procent goedkoper op 64,10 dollar. De markt verwacht dat de onderbreking bij de oliepijpleidingen van Colonial Pipeline in het oosten van de VS na een cyberaanval vrijdag, slechts tijdelijk zijn.

De OPEC handhaafde in zijn maandrapport de groeiverwachtingen voor de vraag naar olie dit jaar 2021.

Bedrijfsnieuws

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech mag in de VS ook worden ingezet bij kinderen van 12 tot 15 jaar. Hiervoor heeft toezichthouder FDA goedkeuring gegeven. Pfizer daalde voorbeurs 1,0 procent en BioNTech zelfs 4 procent.

Ondertussen heeft Novavax de goedkeuringsaanvragen voor zijn coronavaccin uitgesteld, omdat het tekort aan grondstoffen de productie belemmert. Het aandeel gaat dinsdag een 15 procent lagere opening tegemoet.

Amazon hoopt 1 miljard dollar op te halen met een groene obligatie. Hiermee worden duurzaamheidsdoelen en sociale projecten gesteund. Het aandeel verloor voorbeurs 2 procent vanwege de uitverkoop van techaandelen. Apple verloor 3 procent en Tesla zelfs 7 procent.

L Brands kwam met een positieve winstwaarschuwing en maakte bekend dat het zijn lingeriemerk Victoria's Secret in een aparte beursgenoteerde onderneming wil onderbrengen, om zo meer financiële flexibiliteit te krijgen. Het aandeel verloor in de voorbeurshandel op Wall Street 2,6 procent.

Vice Media Group wil met behulp van een lege beurshuls de stap naar de beurs maken. Dit meldde onder meer The Wall Street Journal op basis van bronnen. Vice heeft daarvoor de notering van 7GC & Co op het oog, en zou volgens de zakenkrant mikken op een waardering van bijna 3 miljard dollar.

Ook hypotheekverstrekker Better HoldCo wil via een zogeheten spac naar de beurs. Hiervoor slaat het de handen ineen met lege beurshuls Auroa Acquisition, in een dal met een waarde van zo'n 7 miljard dollar.

Slotstanden

De S&P 500 sloot maandag 1,0 procent lager op 4.188,43 punten en de Dow Jones index daalde 0,1 procent op 34.742,82 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 2,6 procent tot 13.401,86 punten.