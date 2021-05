Omzetdaling voor Hochtief Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hochtief heeft in het eerste kwartaal van 2021, ondanks meer orders, de omzet en nettowinst zien dalen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Duitse bouwbedrijf. De nettowinst daalde op jaarbasis met 3,3 procent op vergelijkbare basis naar 86 miljoen euro. De omzet daalde zelfs met 12 procent naar 4,9 miljard euro. De orders stegen in het eerste kwartaal evenwel met 31 procent naar 5,9 miljard euro, terwijl de orderboek met 6 procent steeg naar 47,6 miljard euro. De outlook voor het hele boekjaar werd door Hochtief gehandhaafd. De operationele winst zal in 2021 tussen de 410 en 460 miljoen euro uitkomen, ofwel een stijging van 11 tot 25 procent op jaarbasis. Het afgelopen kwartaal droeg reeds 99 miljoen euro bij aan dit resultaat. Het aandeel Hochtief daalde dinsdag 2,2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

