Beursblik: Bank of America plakt koopadvies op Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America is gestart met het volgen van het aandeel Deliveroo met een koopadvies en een koersdoel van 3,35 Britse pond. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Amerikaanse bank.

De analisten van Bank of America zijn positief gestemd, omdat zij verwachten dat Deliveroo zal verrassen met de stijging van de prijs per order in de komende jaren. Volgens de bank zit de bezorger juist in die regio's waarin de grootste schaalvoordelen te halen zijn. Daarbij menen de analisten dat Just Eat en Deliveroo andere eindmarkten bedienen en dat de zorgen over toenemende concurrentie in de VK overdreven zijn.

Ook denken zij dat de nieuwe regelgeving die dreigt en op het aandeel drukt, zal wegebben. De bank benadrukt dat Deliveroo al drie juridische overwinningen in het VK behaalde. De dreiging in Spanje is groter, aldus de analisten, maar die markt is voor Deliveroo veel minder belangrijk.

Daarbij zijn de analisten ook te spreken over het managementteam van Deliveroo, dat erg ervaren is en de afgelopen tijd is uitgebreid met wat oudgedienden van Amazon.

Tot slot is het aandeel Deliveroo goedkoper gewaardeerd dan alle sectorgenoten, benadrukte Bank of America.